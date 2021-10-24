В Судогде один человек пострадал в вылетевшем в кювет автомобиле

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла около 5.20 в районе дома № 1 «б» по улице Гагарина. В результате ДТП легковой автомобиль съехал с проезжей части и вылетел в кювет.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада «скорой помощи».

Один человек из числа находившихся в автомобиле получил травмы, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавшего.

Всего к ликвидации последствий ДТП, по данным регионального главка МЧС, привлекалось девять сотрудников экстренных служб на трех спецмашинах. По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.