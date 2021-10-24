Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечился 71 человек

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, с начала эпидемии в регионе от коронавируса вылечилось 52187 человек, из которых 71 пациент был выписан за прошедшие сутки.

При этом за то же время подтверждено 9 новых летальных исходов от коронавируса, общее количество которых в регионе с начала эпидемии составило 2177.

Тем временем, в больницах Владимирской области действуют 2260 коек для больных с коронавирусной инфекцией, из них занято 2139, или 94,6 процента. Свободными оатсется 121 койка.