Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился у 310 человек

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, из 310 вновь выявленных случаев 77 приходятся на Владимир, который снова на первом месте в суточной сводке. Второе место у Муромского района с 37 заразившимися, на третьем Гусь-Хрустальный и его пригороды с 34 случаями.

В Ковровском районе подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кольчугинском районе 15, в Вязниковском районе 14, в Петушинском, Собинском и Суздальском районах по 13, в Александровском районе 12, в Гороховецком районе 11, в Юрьев-Польском районе 10, в Киржачском районе девять, в Меленковском районе восемь, по пять в Камешковском и Судогодском районах и четыре случая в Селивановском районе.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе подтверждено 60590 случаев заражения коронавирусной инфекцией.