Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 октября 2021 10:41

Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился у 310 человек

Об этом свидетельствуют данные лабораторных исследований к утру 24 октября
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, из 310 вновь выявленных случаев 77 приходятся на Владимир, который снова на первом месте в суточной сводке. Второе место у Муромского района с 37 заразившимися, на третьем Гусь-Хрустальный и его пригороды с 34 случаями.

В Ковровском районе подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кольчугинском районе 15, в Вязниковском районе 14, в Петушинском, Собинском и Суздальском районах по 13, в Александровском районе 12, в Гороховецком районе 11, в Юрьев-Польском районе 10, в Киржачском районе девять, в Меленковском районе восемь, по пять в Камешковском и Судогодском районах и четыре случая в Селивановском районе.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе подтверждено 60590 случаев заражения коронавирусной инфекцией.