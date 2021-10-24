Во Владимирской области осталось 3000 просроченных лекарственных рецептов

В ходе подведения итогов минувшей недели врио главы Владимирской области Александр Авдеев затронул больную для региона тему обеспечения лекарственными препаратами льготников, которая минувшей зимой фактически была провалена.

- Надо признать, что работа, построенная в 2021 году была проведена из рук вон плохо, и сейчас у нас более трех тысяч лекарственных рецептов, которые просрочены, люди не могут получить лекарства. Поэтому нам приходится перенастраивать работу всего департамента здравоохранения, отдела по закупке лекарств, работу аптечного склада, - рассказал Александр Авдеев.

По его словам, на работу в облздрав уже принят профильный специалист, который будет заниматься именно проблемой лекарственного обеспечения — сейчас эту проблему придется решать в ручном режиме. Врио главы региона пообещал разобраться с просроченными рецептами и обеспечить всех льготников необходимыми препаратами всех видов.

Правда, каких-то конкретных сроков Авдеев пока не назвал.