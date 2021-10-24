В Гусь-Хрустальном ликвидирован пожар в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на пульт дежурной смены пожарной охраны тревожный звонок поступил в 18.02. Звонившие рассказали о том, что в одной из квартир жилого дома на улице Курловской происходит пожар.

На место ЧП тут же выехали семь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. По прибытию выяснилось, что из одной из квартир валит дым. Пожарные пробрались внутрь, обнаружили очаг возгорания и ликвидировали его. К счастью, площадь пожара оказалась совсем небольшой — всего 0,5 квадратных метра. В огне никто из людей не пострадал.

Оказалось, что гореть начало на кухне на газовой плите.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину, которая привела к возгоранию.