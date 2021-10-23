В Александрове на пожаре в жилом доме спасены три человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 18.27 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре, происходящем в многоквартирном доме по адресу: Красный переулок, 9.

На место ЧП выехали 11 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах, в том числе одна машина и трое пожарных из Карабаново. В момент прибытия расчетов в квартире наблюдалось горение. Тут же были сформированы два звена газодымозащитников, которые направились на тушение пожара и спасение людей.

Вскоре с огнем удалось справиться, общая выгоревшая площадь составила 12 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто из людей не пострадал, но сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств спасли двух детей и одного взрослого.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.