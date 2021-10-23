Владимирский торговец ветпрепаратами продавал просроченные лекарства

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе проверки одного из предпринимателей, торгующих лекарствами для животных, обнаружились на хранении и в продаже препараты с истекшим сроком годности. Также специалисты ведомства обнаружили отсутствие стеллажных карт с указанием номеров, серий и сроков годности лекарств. Кроме того, у продавца отсутствовали документы, подтверждающие проведение в помещении влажной уборки.

На предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения правил хранения ветеринарных лекарственных средств. Рассмотрев материалы, Арбитражный суд оштрафовал его на 4 тысячи рублей.