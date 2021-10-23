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Здоровье23 октября 2021 15:19

Во Владимирской области за сутки 56 человек вылечилось от коронавируса

Столько пациентов были выписаны по выздоровлению из медучреждений региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, 56 человек выздоровели после перенесенного covid-19 на утро 23 октября. Таким образом, общее число выздоровевших с начала эпидемии составило 52116 человек.

Тем временем, за сутки в регионе подтверждено 11 новых летальных исходов, общее количество которых с начала эпидемии составило 2168.

Вместе с тем, по состоянию на 23 октября, в медицинских учреждениях Владимирской области действуют 2260 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, при этом 2119 из них (93,8 процента) занято, свободными остается 141 койка.