Во Владимирском областном суде состоялась тренировочная эвакуация

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, учения проводились с учетом специфики 10-этажного здания областного суда. По легенде, пожар случился на втором этаже. Обнаружив возгорание, персонал суда вызвал пожарных через тревожную кнопку и приступил к эвакуации совместно с судебными приставами.

На место условного ЧП прибыли сотрудники пожарных частей №1 и №53, получившие тревожный сигнал.

Сотрудники МЧС сформировали одно звено газодымозащитной службы, которое отправилось на поиск людей и на тушение пожара. Также была разложена автолестница.

В результате условный пожар был «потушен», учения прошли успешно.

Как отметили в региональном главке МЧС, подобные учения во Владимирском областном суде впервые состоялись в 2013 году.