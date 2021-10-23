Во Владимирской области выявлено 307 новых случаев коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество случаев выявлено во Владимире, где коронавирус подтвердился у 73 человек. Второе место в суточной сводке у Гусь-Хрустального района с 38 заразившимися, на третьем — Муромский район с 34 новыми случаями.

В Коврове выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, в Александровском районе 15, в Гороховецком и Вязниковском районах по 13, в Юрьев-Польском, Киржачском и Кольчугинском районах по 12, в Петушинском районе 11, в Собинском и Суздальском районах по 10, в Судогодском районе семь, в Меленковском районе шесть, в Селивановском районе пять, в Камешковском районе четыре случая.

Таким образом, на сегодняшний день во Владимирской области выявлено уже 60280 заражений коронавирусом с начала эпидемии.