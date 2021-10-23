Во Владимирской области на месте М-12 обнаружены домонгольские поселения

Фото: Институт археологии РАН

Как сообщает ГК «Автодор», три поселения XII века обнаружили сотрудники Института археологии Российской академии наук во время раскопок, проводившихся перед началом работ по строительству платного автобана М-12 в 2020-2021 годах.

По информации Института археологии РАН, найденными поселениями оказались богатые огражденные поселения с уличной планировкой, в которых нашлось несколько тысяч различных артефактов, а также кузницы, гончарные горны, дворы знати и места погребения.

Под Владимиром это селище Столбище, в Муромском районе — поселения Чаадаево-5 и Катышево-1 близ современных одноименных сел.

- Раскопки 2021 года впервые дали важные материалы, принципиальные для характеристики сельских поселений домонгольского времени в Волго-Окском регионе: мы увидели, как устроены усадьбы, и собрали обширный материал для изучения культуры Муромской земли как особой исторической области средневековой Руси, – сообщил директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

Общая площадь раскопок составила 12 тысяч квадратных метров в Столбище и порядка 20 тысяч в Чаадаево и Катышево.

В муромских селищах археологи обнаружили уличную планировку с усадьбами площадью от 1000 до 7000 квадратных метров, нашли одно погребение в Катышево и 46 захоронений в Чаадаево, а также собрали более 4500 различных предметов, по которым можно судить о быте и хозяйстве, в том числе детали замков, ключи, ножи, пряслица, иглы, шилья, фрагменты топоров, украшения костюма, кресты-нательники, воинское снаряженияе, стило для письма и многое другое. Наиболее хорошо сохранились артефакты в Чаадаево.

Особое внимание заслужили редкие находки, как то стила для письма и книжные застежки, более 40 фрагментов амфор для перевозки вина и масла. Также среди редких находок имеется свинцовая подвесная печать с погрудным изображением Иисуса Христа и изображением неизвестного святого.

- Раскопки селищ в Волго-Окском регионе на трассе скоростной автомагистрали Москва – Казань дали новые материалы, принципиально важные для характеристики сельских поселений домонгольского времени. Впервые в изучении этих поселений целиком вскрыты сельские усадьбы и установлен усадебный характер планировки сел XII века. Находки на сельских поселениях статусных вещей, связанных с повседневным обиходом и профессиональными занятиями элиты, подтверждает сделанные ранее на материалах Суздальского Ополья выводы о присутствии «дворов знати» на сельских поселениях и указывает на перспективность их поиска, – заключил Николай Макаров.