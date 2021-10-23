В Вязниковском районе один человек пострадал в ДТП с грузовиками

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 23.28 на 279 километре федеральной трассы М-7 «Волга», у поворота на Мстеру, произошло столкновение «Газели» со стоявшим на светофоре большегрузом марки «Скания».

На место ЧП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи.

По предварительной информации, пострадал водитель «Газели», которого сотрудникам МЧС пришлось извлекать из разбитой кабины. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

По сведениям регионального главка МЧС, на месте ДТП работали 11 сотрудников экстренных служб на четырех спецмашинах.