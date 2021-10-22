Во Владимирской области с 30 октября по 7 ноября закроют детские развлекательные центры и лагеря

С 30 октября по 7 ноября в стране будут выходные. Во Владимирской области ковидные каникулы продлятся столько же.

- В этот период не меняется режим работы организаций здравоохранения, пунктов вакцинации, органов власти и предприятий, чья работа не может быть прервана (системообразующие, предприятия жизненного цикла и так далее), - сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

С 30 октября по 7 ноября не будут работать многофункциональные центры.

Приостановят свою работу детские развлекательные центры и лагеря. В детских садах останутся только дежурные группы. В большинстве школ в этот период по плану будут каникулы.

С 30 октября устанавливается режим самоизоляции для граждан от 65 лет. Пребывающим в режиме самоизоляции будет организована помощь с доставкой всего необходимого через волонтёрские организации и организации соцзащиты.

Попасть в театр, музей, на выставку можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. По такому же принципу будут работать фитнес-центры, бассейны и СПА. Спортивные и культурные мероприятия тоже будут разрешены к проведению, если организаторы обеспечат явку на них с QR-кодом или справками.

Кафе и рестораны сами должны решить приостановить работу на неделю или принимать гостей по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. С 30 октября для всех, кто продолжит принимать гостей, будет установлено нерабочее время с полуночи до 6 утра.

Гостиницы будут принимать только по QR-коду, отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста.

Предприятия торговли работают. Вход свободный для всех. Но должны строго соблюдаться меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, должна проводиться регулярная дезинфекция.

- Теперь о дальнейших планах. Мы будем готовиться к повсеместному введению QR-кодов. С 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой коронавирусной инфекции. Такой же порядок собираются установить во всех регионах, - рассказал Александр Авдеев.