В Гороховце начался ремонт улицы Братьев Бесединых

Как сообщает администрация Владимирской области, в ходе голосования по благоустройству общественных пространств в 2020 году гороховчане из предложенных вариантов отдали наибольшее количество голосов именно улице Братьев Бесединых.

Теперь в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» здесь начались большие работы. В настоящее время в сквере имени братьев Бесединых, в котором находится памятник одному из них - Герою Советского Союза Александру Васильевичу Беседину, монтируется новое освещение, а также устанавливаются новые урны и скамейки. Кроме того, здесь проведут озеленение с устройством новых газонов, цветников и посадят декоративные кустарники. Довершат работы пешеходные дорожки из брусчатки.

Все работы должны быть завершены уже в начале 2022 года.

Напомним — улица названа в честь известных гороховчан Бесединых. В семье было шесть братьев, и все они отправились воевать на фронтах Великой Отечественной войны. К сожалению, с войны вернулся только Николай Беседин.