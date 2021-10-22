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Общество22 октября 2021 16:59

Во Владимирской области не будут увеличивать «ковидные» каникулы

Соответствующее решение принято властями региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщили в администрации Владимирской области, в регионе не станут увеличивать число нерабочих дней в преддверие ноябрьских праздников.

Напомним — ранее субъекты России получили право самостоятельно решать — стоит или нет увеличивать число нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции. В «штатном» режиме нерабочие дни во всей стране, в том числе во Владимирской области, начнутся 30 октября и продлятся до 7 ноября включительно. Однако при желании главы регионов могли начать «ковидные» каникулы уже 23 октября, но врио главы региона Александр Авдеев решил, что на текущий момент дополнительных ограничений не требуется.