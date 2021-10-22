В Гусь-Хрустальном районе мужчина дважды похитил у соседей дрова

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование и направили в суд уголовное дело по обвинению 53-летнего жителя района в совершении двух краж.

По версии следствия, мужчина знал, что его соседи появляются на своем садовом участке редко, чем и решил воспользоваться. В декабре он пробрался на соседский участок и стащил лежавшие в бане дрова.

Уже в феврале мужчина снова наведался к соседям, но на этот раз выставил окно, и украл из дома не только дрова, но и хранившиеся там продукты. Общая сумма ущерба составила 7000 рублей.

Прибывшая на участок хозяйка сразу обратилась в полицию, и вскоре оперативники задержали подозреваемого на территории района. Мужчина в краже сознался.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.