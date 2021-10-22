Владимирский гипермаркет оштрафовали на сто тысяч рублей

На исполнении в отделении судебных приставов Фрунзенского района города Владимира находилось исполнительное производство, предметом исполнения которого являлось взыскание штрафа с местного гипермаркета в размере 100 тысяч рублей в адрес регионального управления Роспотребнадзора. Гипермаркет получил административный штраф по ст. 14.43 ч. 1 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).

Руководством магазина было получено постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснены какие меры принудительного характера к нему будут применены в случае непогашения задолженности. Также представителем закона были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке и о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. После применения данных мер штраф гипермаркетом был оплачен в полном объеме.