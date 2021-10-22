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Общество22 октября 2021 15:35

В Камешковском районе ГИБДД проведет сплошные проверки водителей

Очередные масштабные рейды состоятся в грядущие выходные
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 23 октября, в субботу, на территории Камешковского района сплошные проверки водителей будут проводить сотрудники спецроты ДПС областного главка Госавтоинспекции.

Всех без исключения водителей будут останавливать и проверять. В первую очередь, искать будут автолюбителей, севших за руль нетрезвыми.

В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Сообщать о пьяных водителях можно в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65.