В Муроме из отдела выпечки похитили микроволновую печь

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в сентябре текущего года от руководства торговой точки поступило сообщение о краже микроволновки, которая предназначалась для разогрева выпечки посетителями.

Полицейские уточнили детали произошедшего, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вскоре вышли на подозреваемого, которым оказался 19-летний ранее судимый муромлянин.

По версии следствия, парень зашел в отдел, забрал микроволновку и ушел, после чего продал ее прохожему на улице.

В настоящее время по данному факту дознаватели муромской полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.