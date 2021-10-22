В Меленках две аптеки хранили лекарства вместе с продуктами

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе мероприятий вскрылся ряд нарушений. Так, в помещении аптеки ООО «Лотос» на холодильнике №1 были размещены коробки с лекарствами вместе с фумигатором, измерительным прибором и компьютерными кабелями. А внутри холодильника лежали инсулин и кетонал вместе с продуктами, принесенными сотрудниками.

Во втором холодильнике измерительный прибор оказался размещен на холодильнике также вместе с лекарствами. Вдобавок ко всему, в учреждении не обнаружилось некоторых наименований препаратов из минимального набора.

В аптечном пункте ООО Мелисса» прокуроры обнаружили, что в помещении для хранения лекарств организовано место для питания работников, а в холодильнике тоже хранятся продукты вместе с препаратами.

Помимо этого, здесь проверяющие нашли на полу картонные упаковки, в которых лежали различные препараты и упакованные шприцы.

По всем фактам руководству аптек были внесены представления. В результате один человек уже наказан в дисциплинарном порядке. Второе представление пока находится на рассмотрении.