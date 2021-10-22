Во Владимире угонщики похитили застрявшую машину и увязли в грязи

В полицию 15 октября обратился 24-летний житель областного центра, который сообщил об угоне его легковой машины. По словам молодого человека, он оставил легковушку в лесу микрорайона Пиганово, где застрял и не смог выехать.

Автомобиль он оставил незапертым, а когда вернулся через несколько часов, машины на месте не оказалось.

В скором времени полицейским удалось разыскать автомобиль и задержать подозреваемых, которыми оказались 19 и 20-летние молодые люди. Парни сознались в угоне и объяснили, что случайно увидели застрявшую легковушку, а когда поняли, что машина не закрыта, решили прокатиться. При этом, чтобы не привлекать внимание, они прикрутили на машину автомобильные номера, оказавшиеся у одного из них. Однако далеко уехать не удалось, так как вскоре легковушка снова увязла в грязи. Тогда молодые люди бросили ее и скрылись.

В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Обоих парней отпустили на время следствия под подписку о невыезде.