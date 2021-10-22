Во Владимире облагораживает сквер у ДТЮ

фото с сайта городской администрации

Во Владимире, в рамках благоустройства территории у Дворца детского (юношеского) творчества на улице Мира, завершается демонтаж пришедших в негодность тротуарных плит, устройство новых прогулочных аллей, уличного освещения и площадок для будущего детского городка и спортивных занятий на свежем воздухе.

По плану, общественное пространство у ДТЮ заметно преобразится уже этой осенью. За три ближайшие недели должны завершиться работы по обустройству аллей и площадок, а также ремонт прилегающей проезжей части. К этому же времени в сквере выполнят монтаж уличного освещения.

А будущей весной мэрия установит для жителей детско-спортивный городок площадью около 800 квадратных метров, разделенный на четыре спортивно-игровые зоны. Городок оборудуют травмобезопасным прорезиненным покрытием, канатными и веревочными конструкциями, качелями, комплексами для силовых тренировок, занятий скейтбордистов и роллеров.