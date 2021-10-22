Во Владимире заканчивают облагораживать сквер у ДДЮТ

Сейчас там завершается демонтаж пришедших в негодность тротуарных плит, устройство новых прогулочных аллей, уличного освещения и площадок для будущего детского городка и спортивных занятий на свежем воздухе.

По контракту ООО «ВладАвтоДор» за три ближайшие недели должен завершить работы по обустройству аллей и площадок, а также ремонт прилегающей проезжей части. Кроме того, по контракту с ООО «Энергостройсервис», к этому же времени в сквере выполнят монтаж уличного освещения. А будущей весной мэрия установит для жителей детско-спортивный городок площадью около 800 квадратных метров, разделенный на четыре спортивно-игровые зоны. Городок оборудуют травмобезопасным прорезиненным покрытием, канатными и веревочными конструкциями, качелями, комплексами для силовых тренировок, занятий скейтбордистов и роллеров. Благоустройство финансируется из городского бюджета и с привлечением внебюджетных средств. Как отмечают в мэрии, проект составлен с учетом сохранения озеленения, вырубка здоровых деревьев в сквере не предусмотрена. Контроль за сохранностью зеленых насаждений осуществляет управление по охране окружающей среды администрации города Владимира. При этом горожане жалуются, что деревья значительно поредели.