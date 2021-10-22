Во Владимире открылась выставка художника Юрия Галдина

фото с сайта городской администрации

21 октября в выставочных залах на Большой Московской открылась персональная выставка Заслуженного художника России Юрия Галдина «Берлин. Прага. Будапешт».

Автор представил 20 работ - рисунков, акварелей, офортов - из большой серии, посвященной путешествиям по европейским городам. На произведениях, которые вошли в экспозицию - Берлинский мост, пражские башни, остров Маргит на Дунае и многое другое. Как подчеркивает Юрий Галдин, города с их уникальной историей и архитектурой, городской пейзаж - одна из его любимых тем в творчестве.

Юрий Галдин - член Союза художников России и Союза театральных деятелей РФ, член Международной ассоциации искусств ЮНЕСКО. Его произведения находятся в коллекциях многих музеев и художественных галерей, в собраниях Министерства культуры РФ, Музейно-выставочного центра «РОСИЗО» (г. Москва), в частных собраниях в России и за рубежом.

Во Владимир Юрий Галдин приехал в 2017 году. Эта его выставка - уже четвертая в областном центре.

Директор комплекса Мария Крашенинникова рассказала о планах устроить еще одну выставку работ автора, посвященную театральному искусству. С 2008 по 2016 г. он был главным художником Магаданского музыкального и драматического театра, является художником-постановщиком более 20 спектаклей. В новую экспозицию войдут эскизы театральных декораций, зарисовки разных лет и портреты актеров.

Выставка «Берлин. Прага. Будапешт» продлится до 21 ноября включительно.