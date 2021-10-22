Во Владимирской области в этом году произошло 66 несчастных случаев на производстве

За 9 месяцев 2021 года в Государственную инспекцию труда во Владимирской области поступило 66 сообщений о смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях на производств. В том числе 33 сообщений о смертельных несчастных случаях (из которых 18 – не связанные с производством), 28 сообщений о тяжелых несчастных случаях, 5 сообщений – о групповых несчастных случаях (1 пострадавший – со смертельным исходом, 7 пострадавших – с тяжелым исходом, остальные пострадавшие – легкая степень тяжести).

Сотрудники Госинспекции провели 55 специальных расследований несчастных случаев, из которых 32 – со смертельным исходом, 20 – тяжелых, 3 – групповых несчастных случая (в том числе 8 - со смертельными исходом, 9 – тяжелых, происшедших в отчетном периоде). Из общего количества расследованных несчастных случаев на производстве 15 несчастных случаев (все – со смертельным исходом) квалифицированы как «не связанные с производством».

По итогам расследований несчастных случаев и проведенных внеплановых проверок ответственные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 2961 тысяч рублей.