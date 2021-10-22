Владимирец присвоил деньги многодетной матери, полученные для заготовки древесины

Прокуратура Владимира утвердила обвинительное заключение в и направила в суд уголовное дело отношении 60-летнего жителя Владимира. Он обвиняется в "присвоении вверенного имущества в крупном размере".

Следствием установлено, что с 30 июня по 1 октября 2018 года мужчина заключил два договора подряда с многодетной матерью на заготовку древесины для строительства жилого дома, а также на приобретение необходимых материалов, изготовление, доставку на место строительства и сборку деревянного сруба со сроком исполнения не позднее 30 октября 2018 года. За исполнение он получил аванс.

Обвиняемый вырубил лесные насаждения, но с целью обогащения продал их другому человеку. Деньги, переданные ему лично потерпевшей, а также полученные от покупателя древесины в сумме более 750 тысяч рублей, мужчина присвоил.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владимира.