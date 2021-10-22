Департамент сельского хозяйства Владимирской области обманули на 1,5 миллиона рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней главы крестьянского фермерского хозяйства. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По версии следствия, в октябре 2019 года Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области на основании представленных документов признал индивидуального предпринимателя, являющейся главой крестьянского фермерского хозяйства, победителем ведомственной целевой программы «Поддержка отдельных подотраслей сельского хозяйства».

С декабря 2019 года по февраль 2020 года коммерсант предоставила в департамент фиктивные договоры на приобретение оборудования для нужд хозяйства на общую сумму около 2,5 миллионов рублей. Ей был перечислен грант в размере 60 процентов от стоимости заключенных договоров. Таким образом, департаменту нанесли ущерб в размере около 1,5 миллионов рублей.

Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась. Ущерб возместила в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Владимира.