Во Владимирской области 22 октября порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду

В ближайшее время во Владимирской области ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает областное управление МЧС.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, а также с нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.

Владимирцев просят не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.