Борт Ми-8 МЧС России вылетел с аэродрома Семязино для проведения санитарной эвакуации в Рязанской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

По информации Главного управления МЧС России по Рязанской области 22 октября начался пожар в посёлке Лесное Шиловского района. Из-за технологического процесса произошло возгорание на территории одного из пороховых цехов. Есть пострадавшие.

Вместе с группировкой Рязанской области на объект также выдвинулись аэромобильные группировки отряда «Центроспас» МЧС России и Тульского спасательного центра. С целью координации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации на место убыл врио главы МЧС России Александр Чуприян.

С аэропорта Семязино города Владимира вылетел борт МЧС России Ми-8. Сначала он прибудет на аэродром Раменское, после чего направится на место ЧС в целях проведения санэвакуации пострадавших.