Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 11:25

Борт Ми-8 МЧС России вылетел с аэродрома Семязино для проведения санитарной эвакуации в Рязанской области

Загорелся один из пороховых цехов в поселке Лесное
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

По информации Главного управления МЧС России по Рязанской области 22 октября начался пожар в посёлке Лесное Шиловского района. Из-за технологического процесса произошло возгорание на территории одного из пороховых цехов. Есть пострадавшие.

Вместе с группировкой Рязанской области на объект также выдвинулись аэромобильные группировки отряда «Центроспас» МЧС России и Тульского спасательного центра. С целью координации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации на место убыл врио главы МЧС России Александр Чуприян.

С аэропорта Семязино города Владимира вылетел борт МЧС России Ми-8. Сначала он прибудет на аэродром Раменское, после чего направится на место ЧС в целях проведения санэвакуации пострадавших.