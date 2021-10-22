Муромских дорожников заставляют поставить светофоры со звуковым сигналом

В Муромский городской суд поступило исковое заявление Муромского городского прокурора к МБУ округа Муром «Дорожное хозяйство» об оспаривании бездействия и устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, законодательства о социальной защите инвалидов.

Городская прокуратура нашла нарушения законодательства о социальной защите инвалидов: на двух перекрестках Мурома, оснащенных светофорами с дополнительной секцией для регулирования движения пешеходов (ул. Лакина-ул. Куликова, ул. Комсомольская-ул. Л.Толстого), звуковые сигналы, дублирующие световые, не функционируют. Интенсивность движения на данных перекрестках, согласно информации ОГИБДД МО МВД России «Муромский», составляет 150 пешеходов в час, однако, несмотря на наличие социально значимых объектов (МБОУ СОШ № 20, МБОУ Спортивная школа «Ока»), обустройство светофоров с дополнительной секцией для регулирования движения пешеходов и звуковыми сигналами не выполнено. Это создает препятствия для жителей, которые имеют нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. Поскольку обязанность по содержанию указанных автомобильных дорог возложена на ответчика, Муромский городской прокурор вынужден обратиться в суд с настоящим иском. По делу назначено судебное разбирательство.