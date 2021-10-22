Во Владимирской области 22 октября коронавирус диагностирован у 304 человек

Во Владимирской области 22 октября лабораторно подтверждено 304 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Резко выросло число заболевших во Владимире - 76 человек, 36 - в Муромском, 35 - в Гусь-Хрустальном, 29 - в Ковровском райнах. Меньше заболевших в Вязниковском -15 человек 14 - в Юрьев-Польском, 13 - в Александровском, по 12 - в Собинском, Гороховецком, Суздальском районах, по 10 заболевших- в Киржачском и Кольчугинском райнах, 9 - в Петушинском, 6 - в Камешковском, 5 - в Меленковском районах, 4 - в Радужном, по 3 в Селивановском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 973 случая заболевания (14 131 сл. в г. Владимире, 6956 сл. в Гусь-Хрустальном, 6620 сл. о. Муром, 5131 сл. в Ковровском, 3124 сл. в Александровском, 3057 сл. в Петушинском, 2482 сл. в Юрьев-Польском, 2596 сл. в Вязниковском, 2559 сл. в Кольчугинском, 2496 сл. в Суздальском, 2013 сл. в Собинском, 1989 сл. в Киржачском, 1585 сл. в Меленковском, 1367 сл. в Гороховецком, 1258 сл. в Камешковском, 1085 сл. в Селивановском, 805 сл. в Судогодском, 719 сл. в г. Радужном).