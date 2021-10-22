В Киржаче фирму наказали за невыполнение требований Россельхознадзора

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, еще в августе нынешнего года сотрудники ведомства нанесли визит к предпринимателю из Киржачского района, которому вынесли предписание на обследование участка, используемого под деревообработку, а также складирование и хранение лесоматериалов.

Бизнесмену надлежало проверить территорию на наличие вредителей, однако оказалось, что в отведенный срок он этого не сделал. В результате за невыполнение предписания Роспотребнадзора на него было возбуждено дело об административном правонарушении. С учетом всех обстоятельств, суд оштрафовал предпринимателя на 1000 рублей. Тем не менее, от обязанности обследовать участок этот штраф его не освобождает.