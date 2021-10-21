В Гусь-Хрустальном районе вдоль шоссе на Купреево обнаружен вредный сорняк

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, 15 октября ведомство уменьшила на 5,52 гектара площадь карантинной фитосанитарной зоны, которая ранее была установлена в полосах отчуждения дороги между Гусь-Хрустальным, Купреево и селом Добрятино. Уменьшение карантинной зоны произошло в связи с ликвидацией сорняка — амброзии трехраздельной на участке с нулевого по 4 километр. Данное растение вредно для человека, а также засоряет полевые культуры.

Землю на месте произрастания амброзии пропололи, обработали гербицидами, а сами растения сожгли. Благодаря этому удалось ликвидировать сорняк.

Вместе с тем, это же самое растение специалисты Россельхознадзора нашли на другой дороге - «Гусь-Хрустальный — Лесниково — Купреево». Здесь амброзия трехраздельная растет с 26 по 41 километр. В настоящее время принимаются меры по ее ликвидации.