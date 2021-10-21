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Общество21 октября 2021 17:00

В Гусь-Хрустальном обнаружены квартиры с неисправными электроприборами

В ходе очередного поквартирного рейда сотрудники МЧС нашли целый ряд нарушений
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, накануне сотрудники ведомства провели рейд, в ходе которого посетили граждан из так называемой «группы риска». В основном речь идет о тех, кто ведет асоциальный образ жизни. К сожалению, именно на такие семьи приходится большинство пожаров в жилом секторе.

С гражданами провели профилактические беседы и вручили памятки с нужными номерами телефонов.

Увы, но почти на всех адресах инспекторы обнаружили те или иные нарушения техники пожарной безопасности — где-то оказалась в плохом состоянии электропроводка, в других домах выявлены неисправности печей и электроприборов.

Всем жильцам разъяснили, что оборудование необходимо приводить в порядок и объяснили, какие действия следует предпринимать в случае возникновения пожаров.

Подобные рейды будут продолжены.