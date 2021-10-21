В Селивановском районе отремонтируют плотину

В Селивановском районе решено реконструировать плотину на реке Колпь, протяженность которой более 25 метров. Соответствующий аукцион уже объявлен, подрядчика должны определить 21 октября. Согласно документам, на восстановление плотины выделят 105 миллионов 518 тысяч 60 рублей. Реконструкция должна начаться в этом году и закончиться в следующем, работы рассчитаны на десять месяцев.

Напомним, ранее было принято решение, инициированное Федеральным агентством водных ресурсов, о выделении 137 миллионов рублей на реконструкцию плотины на Колпи, расчистку ручла реки и ремонт моста. Все работы планируют провести в 2021-2022 годы.