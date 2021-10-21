Прокуратура оштрафовала владимирских перевозчиков за нарушения

Прокурорская проверка показала, что жалобы владимирцев на транспортный коллапс обоснованы: выявлены факты нарушения пассажирскими перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты областного центра, интервалов, утвержденных расписаниями, допуска на линии транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, а также с техническими неисправностями тормозных систем, колес и шин, внешних световых приборов.

По фактам выявленных нарушений руководителям 7 пассажирских перевозчиков внесены представления, которые удовлетворены, нарушения устранены, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокуратурой города вынесено 22 постановления по делам об административных правонарушениях по ст. 11.15.1 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ, ст. 8.22 КоАП РФ, которые удовлетворены, нарушителям назначены наказания в виде штрафов.