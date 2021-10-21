Владимирец смог продать автомобиль только после оплаты миллионного долга

В отделении судебных приставов Ленинского района Владимира находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по кредитным платежам свыше одного миллиона рублей.

33-летний мужчина был официально трудоустроен в одной из московских компаний и имел постоянный доход. Некоторое время он выплачивал долг в добровольном порядке, однако вскоре перестал.

Судебный пристав установил, что на его имя зарегистрирован автомобиль «Mercedes-Benz B 180». В отношении иномарки было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Принятые меры принудительного исполнения мужчина проигнорировал.

Владимирец всерьез задумался об оплате назначенных штрафов, когда не смог продать свою машину. В органах ГИБДД ему было отказано в совершении регистрационных действий. В результате мужчине пришлось погасить не только задолженность в полном объеме, но и исполнительский сбор, которого он мог бы избежать, если бы не нарушил срок для добровольной оплаты.