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Спорт21 октября 2021 15:21

Владимирская гимнастка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира

Одиннадцать лет на пьедестале не было российских гимнасток
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Ангелина Мельникова во Владимире

Ангелина Мельникова во Владимире

Фото: Виктория СУХОВА

В японском Китакюсю стартовал 50-й чемпионат мира по спортивной гимнастике. В нем принимает участие и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, которая выступает не только за Воронеж, но и за Владимирскую область.

Впервые с 2010 года (тогда на пьедестале была Алия Мустафина) российская гимнастка завоевала золото в многоборье, обойдя спортсменку из Америки.

Напомним, что на олимпиаде в Токио Ангелина в многоборье взяла бронзу, пропустив вперед Ребекку Андраде и Сунису Ли. Но на чемпионат мира не приехали основные конкурентки - Симона Байлз и Суниса Ли, олимпийская чемпионка Нина Дерваль и призёр ЧМ-2019 Тан Сицзин. А главная Ребекка Андраде снялась с многоборья.

Ангелину Мельникову ждут еще четыре финала в личных упражнениях.