Гусевчане смогут сделать прививки от коронавируса и гриппа без записи

фото пресс-службы администрации Гусь-Хрустального

В Гусь-Хрустальном организован дополнительный пункт вакцинации от коронавируса и от гриппа.

Мобильный медицинский комплекс Гусь-Хрустальной городской больницы работает на Центральном рынке около ТЦ «Весна» с 9.30 до 13.30 с понедельника по пятницу. Привиться можно бесплатно и без предварительной записи как жителям, так и гостям города. При себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС.

Пункт оборудован морозильной камерой для хранения препарата при температуре –18 градусов.

Вакцинироваться может любой житель старше 18 лет, не имеющий симптомов ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Перед вакцинацией проходит специальный осмотр: сотрудники городской поликлиники измеряют температуру, сатурацию, давление. При выявлении симптомов ОРВИ и обострении хронических заболеваний в вакцинации могут временно отказать до полного выздоровления или улучшения состояния.

Также в городе продолжают работать стационарные прививочные пункты в отделениях городских поликлиник. Записаться на вакцинацию в Гусь-Хрустальном можно несколькими способами: путем личного обращения в регистратуру поликлиники (для приписного населения также возможна вакцинация в медицинском центре «Алмед», единый номер телефона колл-центра 8(4922)49-49-00), через Единый портал www.gosuslugi.ru или по телефону колл-центра 3-88-50.

Предварительная запись на прививку в поликлинику №1 (ул. Калинина, д.24) доступна по номеру телефонов 3-57-18 и 2-65-70, в поликлинику №2 (пр-т 50 лет Советской власти, 2Б) – 2-29-71.