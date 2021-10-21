В Александрове жена зарезала мужа из-за пощечины

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы города Александрова, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в начале июня супруги поссорились из-за бытовых проблем, в ходе конфликта мужчина оскорбил жену, нанес ей удар ладонью по лицу и отправился спать. Обиженая горожанка, воспользовавшись тем, что супруг уснул, нанесла ему один удар ножом в область сердца. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. О трагедии женщина сообщила родным, а те, приехав, вызвали полицию. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.