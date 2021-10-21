В Коврове 19-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух школьниц

20 октября в Коврове на улице Комсомольской на пешеходном переходе возле дома №95 сбили двух 12-летних девочек. Произошло резонансное ДТП, которое уже всколыхнуло весь город, возле школы №9.

По словам очевидцев, девочек сбил 19-летний водитель, ехавший за рулем "Форда". Школьниц доставили в местную больницу, а водителя позже поймали. По словам очевидцев, молодой человек был в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения. Говорят, что права он получил совсем недавно, и это его первое правонарушение.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Мелехово Ковровского района произошел похожий случай. Тогда тоже молодой человек с признаками наркотического опьянения сбил на переходе двух школьников. Тогда все закончилось более трагически. Дети погибли. А водителю дали 4,5 года колонии.