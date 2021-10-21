В Гусь-Хрустальном женщина испугалась жениха и выдумала изнасилование

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела, возбужденного на 29-летнюю жительницу города хрусталя.

По версии следствия, 28 августа текущего года дама обратилась к следователям с заявлением, в котором попросила привлечь знакомого мужчину к ответственности за якобы совершенное преступление против ее половой свободы.

Вместе с тем, в ходе расследования факт изнасилования не подтвердился, а дама под тяжестью доказательств вынуждена была сознаться, что все выдумала. По версии следствия и ее собственному признанию, знакомого она оговорила в страже перед женихом, который мог разгневаться на ее аморальное поведение.

Свою вину женщина признала и раскаялась. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.