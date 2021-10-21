Житель Меленок напал на женщину-участкового

Меленковским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасное для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В начале мая мужчина совершил административное правонарушение, и участковый попыталась доставить его в полицию. Противодействуя законным действиям сотрудника полиции, желая скрыться с места правонарушения, он вывернул руку участковому, которой она его удерживала, и оттолкнул ее руками. Потерпевшей причинен легкий вред здоровью.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил гражданину К. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.