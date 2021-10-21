Во Владимирской области 21 октября коронавирус подтвержден у 299 человек

Во Владимирской области 21 октября лабораторно подтверждено 299 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

69 случаев во Владимире, 40 - в Муромском, 37 - в Гусь-Хрустальном, 31 - в Ковровском районах, 14 заболевших в Собинском, по 13 - в Кольчугинском, Петушинском, по 11 в Юрьев-Польском, Вязниковском районах, по 10 - в Александровском и Гороховецком, по 9 - в Суздальском, Киржачском районах, 6 случаев в Меленковском, 5 - в Камешковском, по 4 - в Селивановском, Судогодском районах, 3 заболевших в Радужном.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 59 669 случаев заболевания (14 055 сл. в г. Владимире, 6921 сл. в Гусь-Хрустальном, 6584 сл. о. Муром, 5102 сл. в Ковровском, 3111 сл. в Александровском, 3048 сл. в Петушинском, 2468 сл. в Юрьев-Польском, 2581 сл. в Вязниковском, 2549 сл. в Кольчугинском, 2484 сл. в Суздальском, 2001 сл. в Собинском, 1979 сл. в Киржачском, 1580 сл. в Меленковском, 1355 сл. в Гороховецком, 1252 сл. в Камешковском, 1082 сл. в Селивановском, 800 сл. в Судогодском, 717 сл. в г. Радужном).