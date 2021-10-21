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Происшествия21 октября 2021 9:26

В Ковровском районе сгорела котельная на складе пиломатериалов

Происшествие случилось во втором часу ночи 21 октября в деревне Бабенки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.35 на пульт пожарной связи поступила информация о пожаре, происходящем на складе пилометариалов в деревне Бабенки.

Прибывшие на место ЧП подразделения МЧС выяснили, что горит котельная внутри склада, имелась угроза распространения огня на всю территорию. В итоге пожарные отстояли складские помещения, однако котельная пострадала серьезно — сгорела ее внутренняя отделка на площади 140 квадратных метров.

К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. К тушению привлекались 20 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах, а также добровольная пожарная команда «Новосельская» в составе двух человек на одной машине.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.