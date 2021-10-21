В Музее хрусталя откроется выставка "Музыка в пластике"

С 23 октября в Музее хрусталя откроется выставка, посвященная музыкальным инструментам, сообщают в ВСМЗ. На ней будут представлены более 400 экспонатов из частной коллекции Марины Назаровой и собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Марина Назарова – профессиональный музыкант. Коллекционированием стала заниматься благодаря счастливому стечению обстоятельств. В годы учёбы Марины в консерватории родители приобрели для неё старинную скрипку. В 2010 году скрипка была атрибутирована – работа неизвестного мастера XVIII века, в 1882 году реставрированная итальянцем П. Боццоло, который работал в Петербурге. Скрипка была признана уникальным памятником итало-российской культуры и в 2013 году приобретена Правительством Санкт-Петербурга для размещения в коллекции музыкальных инструментов Шереметевского дворца – Музее музыки – под именем «Пьетро Боццоло».

Именно в этот период у Марины Назаровой возник интерес к собирательству фарфоровых скульптур, связанных с музыкой. Цель коллекционера – по возможности полно представить разнообразие музыкальных инструментов, запечатленных в фарфоре, начиная с образцов европейской пластики, юго-восточной и Средней Азии и заканчивая русским и советским фарфором.

На выставке также представлены живописные работы из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Произведения Дынникова, Усика, Плеханова, Русакова и других посвящены людям, увлеченным музыкой.