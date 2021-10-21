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Общество21 октября 2021 8:17

Ковровская школа – в числе лучших образовательных организаций юниорского движения Ворлдскиллс Россия

Отбор был проведен впервые
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Топ-100 образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia сформирован впервые. По итогам 2020/2021 учебного года в него вошли 70 общеобразовательных учреждений, 16 организаций дополнительного образования и 14 − среднего профобразования из 38 регионов страны.

В числе лучших – средняя общеобразовательная школа № 11 города Коврова имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Першутова. Учебное заведение активно сотрудничает с Ковровским промышленно-гуманитарным колледжем в подготовке юниоров по компетенциям «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

При составлении общероссийского рейтинга учитывалась активность учащихся образовательных организаций в чемпионатной линейке Ворлдскиллс и тематических сменах «Профильные техноотряды».