Ковровская школа – в числе лучших образовательных организаций юниорского движения Ворлдскиллс Россия

Топ-100 образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia сформирован впервые. По итогам 2020/2021 учебного года в него вошли 70 общеобразовательных учреждений, 16 организаций дополнительного образования и 14 − среднего профобразования из 38 регионов страны.

В числе лучших – средняя общеобразовательная школа № 11 города Коврова имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Першутова. Учебное заведение активно сотрудничает с Ковровским промышленно-гуманитарным колледжем в подготовке юниоров по компетенциям «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

При составлении общероссийского рейтинга учитывалась активность учащихся образовательных организаций в чемпионатной линейке Ворлдскиллс и тематических сменах «Профильные техноотряды».