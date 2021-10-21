Жительница Киржача получила 100 тысяч за прививку от коронавируса

Работница Киржачской районной больницы Валентина Ефремова выиграла 100 тысяч рублей во второй, октябрьской, лотерее среди граждан старше 18 лет, получивших сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщает областная администрация.

Победительница лотереи привилась от коронавируса летом – говорит, сделала это, чтобы защитить себя и своих родных от заболевания ковидом. Иммунизироваться она рекомендует всем.

- Выигрыш – это, конечно, радость. Но здоровье – дороже всех этих денег. Пандемия – это очень серьёзно, болезнь страшная. Прививки делать просто необходимо, – уверена Валентина Ефремова.

Участниками лотереи автоматически становились совершеннолетние россияне, иммунизированные зарегистрированными в стране вакцинами от новой коронавирусной инфекции. Розыгрыш проводился как экспериментальное стимулирующее мероприятие для участников прививочной кампании. Победители лотереи определены при помощи генератора случайных чисел.

Увидеть перечень номеров победивших сертификатов можно на официальном сайте проекта бонусзаздоровье.рф. Там же действует сервис для проверки собственного документа. Для получения денежного приза победитель должен в течение трёх месяцев со дня проведения розыгрыша указать в личном кабинете на «Госуслугах» реквизиты своей карты «Мир» – деньги поступят туда в течение полугода.