В Судогодском районе в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека

Фото: кадр с видео оперативной съемки УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 21 октября около 03.30 на 187 километре федеральной трассы М-7 «Волга» автобус «Мерседес», ехавший в сторону Нижнего Новгорода, врезался в стоящий на обочине большегруз «Скания».

В региональном главке полиции уточнили, что по состоянию на 5 часов утра известно о четырех погибших и шестерых пострадавших. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб, информация уточняется.