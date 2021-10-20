Более трех тысяч владимирцев столкнулись с задержками зарплаты в этом году

За 9 месяцев 2021 года Государственной инспекцией труда во Владимирской области провели 516 проверок, выявив 517 нарушений законодательства о труде и охране труда. Большая часть из них - 207 - связанна с охраной труда, 109 – по оплате труда и 108 – по оформлению трудовых отношений.

За допущенные нарушения законодательства РФ о труде и об охране труда 453 виновных лиц подвергнуты административному наказанию в виде штрафа на общую сумму 9625,30 тысяч рублей и 258 виновных лица – в виде «предупреждения».

Также по требованию Гострудинспекции за 9 месяцев 2021 года 3166 работникам выплачена незаконно задержанная заработная плата на общую сумму 59596,54 тысяч рублей.